VENDAVAL assusta platinenses (assista)

Milhares foram atingidos mas não houve incidentes graves

Em torno de 12h30m desta sexta-feira, dia três, o corpo de bombeiros e a secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente) atendeu alguns casos de prejuízos materiais e pessoas temerosas das consequências de um vendaval forte na zona urbana de Santo Antônio da Platina.

No centro da cidade (ruas Rio Branco, ao lado da Casa do Doce; avenida Oliveira Motta perto de um laboratório e de uma academia) houve queda de árvores de todos os tamanhos e destelhamentos, fiação rompida etc) e também em outros bairros, como na Escola Municipal Monteiro Lobato, na rua Marechal Floriano Peixoto, Vila Santa Cruz), com danos menores.

Na sede administrativa do Sicredi (rua Vinte e Quatro de Maio, Vila J. Mascaro)i caiu painéis de ACM ((Aluminium Composite Material, material também conhecido como alumínio composto, formados por chapas de alumínio e de polietileno de baixa intensidade em seu núcleo. Esse é um material reconhecido no mercado por ser leve, porém altamente resistente).

Animais como cães e gatos sofreram pelo medo dos barulhos.

Ninguém ficou ferido e não há desabrigados.