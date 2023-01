Apartamento de alto padrão à venda(vídeo)

No 15º andar do Casa Reserva Residencial em Santo Antônio da Platina

O mais moderno e completo empreendimento imobiliário do Norte Pioneiro está quase concluído e até 2023 todo o acabamento deverá estar efetivado e na sequência, inaugurado.

O prédio possui 19 andares e fica na avenida Frei Guilherme.

A manutenção do cronograma de obras aliada a um projeto que agradaram a todos que o conhecem e são fatores do sucesso de vendas do Casa Reserva Residencial que já atingiu 95% de suas unidades comercializadas.

Não há mais nenhum à venda acima do 8º andar, mas surgiu agora uma oportunidade. Um proprietário resolveu comercializar o seu, no 15º andar.

Assim, se você se interessar, converse com ele sem compromisso ainda hoje. O nome é Valdecir e o telefone (43) 99683-7041.