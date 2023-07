Envenenada no SAMU: Indiciada mulher por tentar matar sua colega

Caso aconteceu em Santo Antônio da Platina

O fato ocorreu na última terça-feira (11), quando equipe de funcionários do Serviço Ambulatório Móvel de Urgência (SAMU) assumiu o turno e foram tomar café, ocasião em que uma socorrista (foto) de 40 anos ingeriu um copo de cappuccino e após alguns minutos começou a passar mal, sendo levada ao Pronto Socorro. Em seguida a situação repassada à Polícia Civil pela equipe médica de suspeita de intoxicação exógena, mais precisamente envenenamento por carbamato, substância vulgarmente conhecida como “chumbinho” e de comercialização ilegal.

A partir daí se iniciaram as investigações, porém os policiais já tinham conhecimento de desavenças da vítima com outra colega de trabalho do SAMU, uma mulher de 48 anos, pois nas últimas semanas foram registradas ocorrências envolvendo as duas de perseguição, ameaça e até furto de um desfibrilador da ambulância e outros equipamentos.

Em razão das informações já em poder da investigação, foi representada pela busca domiciliar na residência da suspeita, a qual foi autorizada judicialmente e no dia 12 de julho foi devidamente cumprida por policiais civis e militares, sendo que no quarto da residência da suspeita foi apreendido um recipiente plástico contendo “chumbinho”.

A suspeita foi interrogada e negou qualquer envolvimento com o fato. Porém, nos dias seguintes foram ouvidas várias testemunhas que confirmaram a ocorrência de furtos no local de trabalho, perseguição e ameaças, não só contra a vítima internada mas também contra outros colegas de trabalho.

Na quarta-feira, 19, foi concluído exame toxicológico da vítima, sinalizando a presença de carbamato no corpo da mesma e a situação de envenenamento.

O inquérito está prestes a ser encerrado, porém com algumas diligências pendentes, e a suspeita será indiciada pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo uso de veneno.