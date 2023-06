“Ver Melhor” entrega óculos à estudantes

Iniciativa da Ótica e Relojoaria Villani

O elogiado Projeto “Ver Melhor”, desta vez focou alunos do Colégio Estadual Edith de Souza Prado de Oliveira, que foram beneficiados.

A iniciativa partiu da Ótica e Relojoaria Villani, em Santo Antônio da Platina que, em contato com a diretora do estabelecimento de ensino, Eliane Silvério Batista, identificou e selecionou os alunos mais necessitados a serem contemplados com consulta com oftalmologista e, após, dada a necessidade, vão à loja escolherem armação e lente.

Depois de tudo pronto, entregues aos estudantes.

Na capa, está a estudante Andressa, sua mãe e a diretora da ótica, Adriana Vilani.

Na foto abaixo, da esquerda para a direita: