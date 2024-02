Andirá: vereadora pré-candidata à PREFEITA

Ela foi secretária municipal do Desenvolvimento Econômico



Sueli Fátima Ribeiro Nardoni (foto) confirmou, neste sábado, dia 17, ser pré-candidata a prefeita de Andirá, onde é vereadora, tendo sido a segunda mais votada nas últimas eleições municipais.

Casada, 52 anos, tem uma filha, a vereadora vem trabalhando no poder público desde 2017, na prefeitura, onde foi secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e fez um excelente trabalho.

Saindo para concorrer a uma cadeira no legislativo, prossegue agora no mesmo partido do governador Carlos Massa Ratinho Junior, o PSD.

“Tenho um nome forte com lideranças e apoio do governo do estado; estamos reunindo os pré-concorrentes à vereadores e em tratativas com a escolha do vice”, assinalou.