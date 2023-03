Andirá vira case de “Crimes contra a Mulher” no Paraná

A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa viu materializado um resultado inédito da sua atuação. A vereadora Sueli Nardoni (foto de azul), do PSD, de Andirá, esteve no Legislativo nesta para receber o exemplar do livro ‘Crimes contra a Mulher’.

A obra traz o desfecho positivo para o caso de violência política sofrido pela parlamentar e que contou com a ajuda do órgão especial da Casa, criando um precedente jurisprudencial a favor das mulheres.

Em um trecho do livro escrito pelas autoras Alice Bianchini, Maria Bazzo e Silvia Chakian elas descrevem que o “caso inédito, que cria precedente sobre o tema, evidencia a dificuldade em se criminalizar conduta normalizada pelo meio político e pela sociedade”. Além da violência política, a obra trata sobre crimes tipificados pela à Lei Maria da Penha, sexuais e feminicídio.

O caso aconteceu em maio de 2022, durante a sessão plenária na Câmara Municipal de Andirá, quando a vereadora foi constrangida por outro vereador ao votar contra um requerimento proposto por ele.

Em dezembro, a Justiça Eleitoral de Andirá impôs uma série de condições ao vereador como pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 6.600, proibição de frequentar determinados locais e de se ausentar do município sem autorização por mais de dez dias, além do comparecimento mensal ao juízo.

“Esse dia 20 de março vai marcar minha vida para sempre”, comemorou Sueli Nardoni ao receber o livro das mãos da deputada Cloara Pinheiro (PSD), procuradora especial da Mulher na Casa.

“Uma história muito bonita, de uma mulher forte que disse não, que não aceitou a violência política e que foi atendida aqui pela procuradoria, então comandada pela (deputada) Cristina Silvestri (PSDB), e por essa equipe tão competente”, disse Cloara.

Sueli relata que procurou o Ministério Público, mas o promotor eleitoral da comarca optou pelo arquivamento do caso. Ela, então, recorreu à Procuradoria Especial na Assembleia.