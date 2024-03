Vernissage de obras de Ricardo Laranjo atrai Norte Pioneiro

Mostra do artista segue até 29 de março com entrada franca

Veja o vídeo aqui:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NPdiario (@npdiario)

Em Santo Antônio da Platina aconteceu Vernissage, neste final de semana, do artista Ricardo Laranjo apresentando a exposição Os Milagres de Jesus. Curadoria e montagem por Marcos Almeida.

O local da Mostra prossegue até dia 29 de março na InDesign Arquitetura, Rua 19 de Dezembro, 769 (do arquiteto Carlos Cintra e da designer de Interiores Vanessa Pedroso), próximo da Subseção da OAB(Ordem dos Advogados do Brasil). O agendamento de escolas é somente por mensagem, Whatsapp 43 98458-7357, com Vanessa.

As outras cidades do Norte Pioneiro ainda precisam acertar a data, a exposição será itinerante, sem nenhum custo. O único pedido é espaço limpo, com banheiro e seguro que possa receber o público visitante e também as escolas de cada município.

Vernissage ou vernissagem é um evento comemorativo ou cultural que ocorre no primeiro dia de uma exposição de arte, antes de seu início ou abertura.

Imagens: Sheila Siqueira