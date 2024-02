Vernissage em Santo Antônio da PLATINA

Evento cultural a partir do dia oito

Em Santo Antônio da Platina ocorrerá Vernissagem, do dia 08 até 29 de março, a partir das 19 horas, com entrada franca. Artista Ricardo Laranjo (foto) apresentará a exposição Os Milagres de Jesus. Curadoria e montagem por Marcos Almeida.

O local da exposição será na InDesign Arquitetura, Rua 19 de Dezembro, 769 (foto) , próximo da Subseção da OAB(Ordem dos Advogados do Brasil). O agendamento de escolas será somente por mensagem, Whatsapp 43 98458-7357, com Vanessa.

As outras cidades do Norte Pioneiro ainda precisam acertar a data, a exposição será itinerante, sem nenhum custo. O único pedido é espaço limpo, com banheiro e seguro que possa receber o público visitante e também as escolas de cada município.

Vernissage ou vernissagem é um evento comemorativo ou cultural que ocorre no primeiro dia de uma exposição de arte, antes de seu início ou abertura.

Trajetória – Durante mais de 30 anos produzindo, Ricardo Laranjo (platinense residindo em Londrina), faz predominantemente desenhos e pinturas, quase a totalidade de trabalhos enviados para exposições são pinturas de óleo sobre tela.

São séries que possuem temas e estilos diferentes e que aos poucos estão se aproximando. Os Retratos (com cenários no espaço), tem a proximidade e a distância dos modelos.

As Paisagens com o tema da Ferrovia do Norte do Paraná (estrada marginal, assim como o ofício marginalizado do artista no Brasil), ou paisagens do Lixão de Santo Antônio da Platina que originalmente partiu de uma pintura do Lago Igapó assoreado. Os casais Entrelaçados, são feitos em madeira MDF. Todas as séries são produzidas simultaneamente, com desenhos e esboços que se tornarão pinturas, aumentando assim, o corpo da obra.

Essa série sobre os milagres de Jesus está sendo produzida ao longo de 11 anos, durante o retorno para Londrina. Algumas exposições foram realizadas no norte do Paraná, no estado de São Paulo, bem como em Londres, na cidade de Hudson nos Estados Unidos e também exposições virtuais na Europa.

Jesus – Série de pinturas produzidas em Óleo e Acrílica sobre tela ao longo de 10 anos, ilustrando 8 passagens bíblicas sobre Jesus Cristo:

“Triunfal” (A entrada de Jesus em Jerusalém), “Jesus acalmando a tempestade”, “Bodas de Canaã” (transformando água em vinho), “Quem me tocou” (Jesus curando a mulher com sangramento), entre outros. As pinturas possuem dimensões médias de 1,70 x 1,00 m.

Também estarão expostos 16 desenhos e estudos em tamanho A4, contribuindo assim na compreensão das etapas do processo criativo das obras. Não foram utilizadas referências em fotografias para o desenho das figuras humanas, nem recursos de inteligência artificial em nenhum dos trabalhos ou desenhos que foram criados de memória, todos valorizam a capacidade livre, interpretativa e criativa do artista, abordando fielmente trechos dos Livros dos Evangelhos do Novo Testamento.

Acima, Malco Lucas 22:50 Óleo sobre Linho – 2020 – Londrina.

O curador disse que “um dos desafios desse tema foi criar uma atmosfera noturna. Hoje existem muitas maneiras de se produzir imagens com cenários e ambientes realistas. Toda a série foi realizada criando cenários e figuras humanas totalmente de memória. Pintar utilizando fotografias, acaba tornando o artista um copista de imagens, expressividade e criatividade seguem por outros caminhos. Nessa cena, temos diferentes situações ocorrendo: soldados cercando Pedro após ele golpear Malco, Jesus segurando a orelha dele para colocá-la de volta, com os soldados já em volta e no grupo da direita, os apóstolos se desentendendo, com Judas se esquivando, enquanto uns o puxam confusos com tudo que está acontecendo. Por fim, dois soldados que observam toda a composição, juntamente com o espectador”.