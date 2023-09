Viagem à Israel reúne lideres, relata Roma

Do Norte Pioneiro também deputado federal Pedro Lupion, Lígia e Paulo Buso

Exclusivo: Viagem promovida pelo Sistema FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) e SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) está em Israel e retornará ao Brasil no domingo, dia dez.

Do Norte Pioneiro, estão também o deputado federal Pedro Lupion, Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Paulo José Buso Júnior, presidente do Sicredi Norte Sul e diretor financeiro da Faep, e sua esposa, Lígia, representando a Comissão Estadual de Mulheres e também José Afonso Junior, presidente do Sindicato Rural de Santo Antônio da Platina.

Entre os integrantes, os secretários de Desenvolvimento Sustentável do Paraná, Valdemar Bernardo Jorge, e de Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, Eduardo Bekin, presidente do Invest Paraná, e os deputados federais Sérgio Souza e Tião Medeiros e estadual Fábio Oliveira.

Nesta segunda-feira. dia quatro, estão em Tel Aviv.

De acordo com Romanelli, que preside a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, “Nossa missão em Israel incluiu uma atividade no deserto de Negev, onde fomos conhecer a torre Ashalim. É uma usina de energia com quase 250 metros de altura – equivalente a um prédio de 50 andares – circundada por 50 mil espelhos que acompanham a luz do sol e refletem o calor para o alto da torre”, assinalou.

Esse sistema aquece uma caldeira, que forma vapor e move turbinas com capacidade para gerar 121 megawatts de energia. Uma estrutura impressionante. O deserto de Negev (que significa Sul em hebraico) ocupa 60% do território israelense e a história conta que Ben Gurion, fundador do estado de Israel, defendia que o local fosse utilizado para que o povo desenvolvesse sua criatividade e vigor pioneiro.

De acordo com o parlamentar, “esse enorme território é um celeiro de pesquisas agrícolas e de inovações tecnológicas, além de abrigar diversas atrações turísticasO tamanho do empenho de Israel para construir a torre Ashalim pode ser medido pela temperatura no deserto. No verão, o calor bate facilmente em 50ºC”, detalhou.

Como curiosidade, segundo Lígia, “a comida árabe é variada e bem completa, frutas bem doces, peixes, pães, mel, vários queijos, sopa de legumes, omeletes quentes, entre outros”.

O país é tido como referência mundial da inovação em agronegócio. Agropecuaristas paranaenses têm se inspirado nos exemplos de quem produz alimentos no deserto, dessalinizando água do Mar Mediterrâneo e ainda obtendo boas margens de lucro.

Além de um verdadeiro mergulho nas inovações do país, o clima entre os participantes é de empolgação. A cada nova palestra e/ou visita aos produtores no pequeno país de 22 mil km² (oito vezes menor que o Paraná), o grupo segue numa missão/imersão encontrando formas para adaptar soluções do país do Oriente Médio à realidade paranaense.

A experiência de conhecer as pesquisas e tecnologias aplicadas à agricultura tem sido uma oportunidade para incorporar, futuramente, técnicas pelos paranaenses.

No domingo, dia três, estiveram no Volcani Center, que reúne mais de 200 cientistas em seis institutos. Também a Fazenda Experimental de Gado de Leite, com produção anual de 12 mil litros de leite por animal. Os israelenses usam alta tecnologia disponível no mercado, com a realização constante de testes em diversas áreas, como fertilidade, nutrição e bem-estar animal. E ainda o Shafdan Wastewater Treatment Plant, a maior planta de estação de tratamento de águas residuais do Oriente Médio. Israel é o líder mundial em reutilização de águas, tratando mais de 90% do volume de esgoto do país. A maior parte da água tratada é utilizada na agricultura, principalmente para irrigação.

Os líderes têm tido a chance de visitar centros de pesquisa com alguns dos estudos mais avançados do mundo em áreas como irrigação e geração de energia fotovoltaica. Entre os trabalhos de pesquisa que mais chamam a atenção estão aqueles que unem os dois sistemas em uma tentativa de formar um arranjo produtivo circular. A produção de hortaliças aliada a geração de energia em estufas é um desses exemplos, assim como a própria reciclagem da água em sistemas hidropônicos.

Os israelenses usam soluções tecnológicas para produzir alimentos em condições extremas no deserto, com escassez de água e altas temperaturas.