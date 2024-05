Viagem de Zanrosso objetiva sempre mais recursos à Tomazina

Agenda do Prefeito com lideranças na Capital

As viagens do prefeito de Tomazina Flávio Xavier Zanrosso, à Curitiba sempre objetivam buscas de recursos para serem investidos no município.

Nesta semana, a agenda do prefeito foi na Secretaria de Turismo, com Secretário Marcio Nunes e Deputado Anibeli Neto. já na Secretaria das Cidades, o encontro foi com o Diretor de Operações Albari Alves de Medeiros, e assessor do Deputado Alexandre Curi, Elineu Oliveira.

Na pauta, segundo Zanrosso, busca de investimentos para Tomazina.

Na saída das secretarias, o chefe do executivo anunciou novidades para muito breve para a comunidade tomazinense.