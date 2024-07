Viciados causam incêndio na Vila Ribeiro (assista)

Na madrugada deste domingo

Um incêndio em pasto que teria se alastrado no Morro do Bim e alcançado uma residência e, em seguida, uma edificação, causou danos materiais, em Santo Antônio da Platina. Só que, mais provável, que o fato (em torno de 1h15m da madrugada deste domingo, dia 28) tenha sido provocado por viciados que usaram as imediações para consumir crack e atearam fogo, voluntariamente ou não, no local.

É o que se depreende dos depoimentos ao Npdiario dados por vizinhos, na Vila Ribeiro, onde aconteceu.

De qualquer forma, o Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência – como sempre com rapidez e eficiência – e controlou as chamas.

Ninguém se feriu.