Vila Claro terá nova UBS de R$ 2 milhões

Com capacidade de atendimento de mais de 4 mil pacientes

A prefeitura de Santo Antônio da Platina está com o projeto pronto para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde, localizada na Vila Claro.

O imóvel contará com mais de 500 metros quadrados e contará com uma infraestrutura moderna que inclui diversos consultórios, sala odontológica, farmácia e auditório para palestras.

A nova UBS será construída em um terreno no cruzamento das ruas Hélio Nogueira do Amaral e Paulino da Cunha França, com investimento de aproximadamente R$2 milhões.

A unidade terá a capacidade de até 4,6 mil atendimentos mensais e será referência do Programa Nacional de Aleitamento Materno.

“Esse é mais um investimento na área da Saúde no município que irá beneficiar a população, principalmente os moradores da Vila Claro e arredores, que terão essa referência no atendimento ambulatorial, na Saúde Básica, que tanto faz diferença na vida do cidadão”, comentou o prefeito Professor Zezão.

Os recursos já foram destinados ao município, que está em fase de processamento de licitação para contratar a empresa que dará início a construção.