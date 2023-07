Violência é o maior desafio, diz Secretária da Mulher do Paraná

Deputada federal licenciada esteve em evento em Santo Antônio da Platina e visitou Npdiario

A secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, fez visita de cortesia ao Npdiario, neste fim de semana, em Santo Antônio da Platina. Ela, que é deputada federal licenciada, já havia estado no jornal outras três vezes anteriormente.

Estava acompanhada do Chefe de Gabinete e Assessora de Imprensa.

Foi recebida pelo secretário municipal de Planejamento, Alexandre Levatti (que representou o prefeito local, Professor Zezão), diretor da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Wagner Messias, Gestor do Deppen (Departamento da Polícia Penal), Erontides de Oliveira Camilo, Jéfoni Nogari, advogado e presidente do Conselho da Comunidade, acompanhado da advogada Letícia Romão Gomes, coordenadora da Comissão de Ações Sociais da entidade, e da vereadora Míriam Bonomo.

Na ocasião, Leandre afirmou que o maior desafio de sua Pasta é a violência contra a mulher, tanto que integra as ações do programa Mulheres por um Paraná Sem Violência, lançado em março pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

A secretária acredita que tudo tem que passar pela educação e sem impunidade para quem comete crimes dessa natureza, mencionando também a questão cultural. É de domínio público por exemplo que, em muitos lugares, a misoginia é quase considerada “normal”.

Ela participou junto com o presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, de evento que lotou a Casa da Cultura Platinense com muitas lideranças.

O prefeito de Bandeirantes, Jaelson Matta, representando o presidente da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) e prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche; o presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e prefeito de Siqueira Campos, Luiz Germano; o prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho, chefes dos executivos como Marcelo Palhares (Jacarezinho) e Régis William Siqueira Rodrigues (Jaboti) também estavam presentes na “Caravana Paraná Unido pelas Mulheres”.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario