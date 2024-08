Visita inusitada na EFAPI (Veja Vídeos)

Bori Roberto Alves Domiciano é o nome completo de um cachorro dócil e simpático que circulou na 52ª Efapi e, claro, visitou o estande do Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Tem três anos e meio e a tutora é Priscilla Helena Alves.

A raça Golden Retriever tem sua origem na Grã-Bretanha, mais especificamente na Escócia. Rapidamente os simpáticos cães dourados conquistaram os escoceses por serem excelentes nadadores, caçadores e pescadores, além da sua fofura, e foram reconhecidos como uma raça diferente dos Retrievers pelo Kennel Club da Inglaterra em 1911.O reconhecimento pelo American Kennel Club, porém, aconteceu apenas em 1932.

Com focinho largo e um corpo muito bem estruturado, os Golden Retrievers são simétricos, e têm proporções equilibradas que lhes dão um ar altivo e poderoso. Com porte médio a grande, esses animais são fortes e peludos, têm as orelhas caídas, olhos castanhos e expressão doce que conquista a todos. A altura dos cães da raça pode variar entre 51cm e 61cm e seu peso vai de 27 kg a 36 kg.

Os animais da raça têm pelagem espessa, com subpelo denso e resistente, e franjas de comprimento médio a longo, que podem ser lisas ou onduladas. Os Golden Retrievers existem em diferentes tons que variam sempre de dourados ao creme.