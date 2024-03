Vítima fatal em acidente complexo (acompanhe vídeo)

Márcio Gonçalves faleceu em Siqueira Campos



A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti, nesta quinta-feira, 21, atendeu acidente na PR-092, em Siqueira Campos.

Um caminhão DAF/XF FTT 530, de Icara/SC, acoplado a reboques, conduzido por homem de 45 anos, ferimentos leves, trafegava pela Rodovia, no sentido de Wenceslau Braz a Siqueira Campos.

No Km 272 envolveu-se em acidente com um VOLVO/FH 460, de Ponta Grossa, acoplado a semi-reboque, conduzido por Márcio Gonçalves (49 anos, vítima fatal no local), que estava em sentido oposto, além de outro VOLVO/FH 500, de Concórdia/SC, acoplado a semi-reboque, dirigido por h0mem (48 anos), sem ferimentos, o qual seguia na mesma direção a Siqueira Campos, em sua vanguarda.

Ainda, uma VW/Strada, de Ponta Grossa, motorista (43 anos), ferimentos leves, e passageiro (25 anos), tentou evitar colisão e saiu da rodovia, tombando após cair em barranco.

Haja vista a complexidade do acontecimento, a Rodovia teve seu trânsito interditado em ambos sentidos até por volta das 00h50, ocasião em que foi totalmente liberada.

No local, além da Polícia Rodoviária Estadual, também se fizeram presentes equipes do SAMU, Defesa Civil, Polícia Científica, IML, funcionários da prefeitura de Siqueira Campos.

Após a perícia técnica e inexistindo impedimento, estando ainda com os licenciamentos anuais vigentes, os veículos envolvidos foram liberados para remoção através de guincho. Por fim, seguindo as orientações do Agente de Polícia Judiciária local, não houve a necessidade do encaminhamento dos condutores presentes para aquela Unidade sendo eles apenas qualificados, a fim de instruir Inquérito Policial.