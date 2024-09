Vítima melhora e sem mais risco de morte

Ela está em UTI de Jacarezinho

Lorena Vieira Marcelo Sales (foto), de 23 anos, permanece internada na Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Jacarezinho. Seu estado de saúde é estável, mas ainda não tem previsão de alta.

Ela foi encontrada pela Polícia Militar, na PR-092 (sentido distrito do Monte Real) às margens da rodovia próximo da empresa Sementes Loman no início da noite de quinta-feira, dia cinco, em Santo Antônio da Platina.

Caída no chão, com a roupa rasgada, desesperada pedindo socorro e sangrando, foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto Socorro Municipal e, na sequência, Hospital Nossa Senhora da Saúde.

A PM foi acionada duas vezes antes de localizar a vítima, pois a agressão tinha sido ainda de tarde. A jovem rasgou a roupa ao se arrastar procurando ajuda. Suja de terra, socorrida no PS para drenagem e, depois, no Centro Cirúrgico para estabilização.

A facada principal de cima para baixo foi no pescoço e atingiu o pulmão.

Após, encaminhada para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Jacarezinho. Segundo informou ao Npdiario o médico Alberto Camargo Filho que atendeu a vítima, os golpes com a faca foram na região do tórax sendo o mais forte no pescoço. Os outros pequenos cortes no ombro direito.

O crime foi tipificado como tentativa de feminicídio, com lesão corporal de natureza gravíssima.

A Polícia Civil, através do delegado Rafael Guimarães, prendeu na sexta-feira, dia seis, um homem de 43 anos, que confessou o crime.

Conforme apurado, a vítima foi sequestrada próxima a sua residência, no Jardim Santo André, e levada a um canavial às margens da PR-092, onde sofreu vários golpes de faca e teve o pulmão perfurado.

A investigação realizada pelos policiais civis, com auxílio de informações por policiais militares, permitiu identificar o elemento, o qual foi interrogado pelo delegado, alegando como motivo porque a vítima “roubou” 20 pedras de crack. Disse também informalmente que achou que a vítima teria morrido no local, num canavial.

A vítima, hospitalizada em estado grave, também foi ouvida e com dificuldades em se expressar confirmou que a razão seria o fato de ter denunciado por violência doméstica um ex-companheiro que foi preso dias atrás e que é amigo do indivíduo, que, assim, quis se vingar por ela ter ido atrás da polícia.

Os policiais civis também apreenderam a lâmina de uma faca utilizada no crime, que estava na frente da casa do homem num local onde ele ateou fogo (fotos).

As autoridades ainda trabalham para identificar outros envolvidos, inclusive sendo constatados indícios, porém ainda sem confirmação probatória, a hipótese da vítima ter sido abusada sexualmente pelos suspeitos.

A mãe de Lorena, que é manicure, conversou com o Npdiario na manhã deste sábado, dia sete, autorizou a publicação do nome e foto.

Separada do marido, tem outro filho, e três netos, sendo que um casal é da vítima ( um menino de seis anos e uma bebê, de dois), os quais aguardam adoção por meio da prefeitura pelo Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.

A iniciativa da parceria prefeitura/governo estadual é voltada para crianças e adolescentes, afastados da família por medida de proteção, em residências de famílias acolhedoras. Nesse serviço, famílias previamente cadastradas recebem menores em suas casas e cuidam delas enquanto não há o retorno para suas famílias de origem.

Esta modalidade de acolhimento é particularmente adequada àquelas crianças e adolescentes cuja avaliação da equipe técnica indique possibilidade de retorno à família de origem, nuclear ou extensa, ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para adoção.

Serviços ofertados:

Seleção, preparação, cadastramento e acompanhamento das famílias acolhedoras;

Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais;

Construção do plano individual e familiar de atendimento;

Orientação sóciofamiliar;

Informação, comunicação e defesa de direitos;

Apoio à família na sua função protetiva;

Providência de documentação pessoal da criança/adolescente e família de origem; articulação da rede de serviços socioassistenciais;

Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e de defesa de direitos;

Mobilização, identificação da família extensa ou ampliada;

Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio;

Articulação interinstitucional com demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

Resultados esperados: