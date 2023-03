Vitória para a Pro Tork na abertura do Paraguaio de Motocross

Jose Felipe foi o destaque do evento realizado no fim de semana

O argentino Jose Felipe foi o destaque da abertura do Campeonato Paraguaio de Motocross 2023, levando a Pro Tork Racing Team ao lugar mais alto do pódio na categoria principal, a MX1. A disputa foi realizada no fim de semana, dias 19 e 20 de março, em Santa Ani.

Tigre, como é conhecido em seu país, largou na frente nas duas baterias, perdendo a ponta na segunda curva, mas imprimiu um ritmo forte para reconquistar a liderança na segunda volta. Depois, bastou administrar a posição até receber a bandeira quadriculada.

A vitória foi comemorada pela equipe. “Estou muito feliz, pois dei o melhor de mim, mesmo ainda me recuperando de uma lesão no ombro. A pista é uma das melhores do ano, um circuito grande, rápido, com areia. Me diverti e ainda somei pontos importantes”, disse.

De volta a Argentina, ele retoma o treinamento focado na próxima etapa. Ela está programada para acontecer nos dias 15 e 16 de abril, em Pilar. A expectativa da Pro Tork Racing Team é de conquistar o título da temporada.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.