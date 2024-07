Vitórias da Pro Tork no Brasileiro E NO Paranaense 2024

Equipe enrolou o cabo na disputa realizada no fim de semana

A Pro Tork Racing Team foi um dos destaques da quinta etapa do Sportbay Paranaense de Velocross, que também foi válida pelo Brasileiro. Seus pilotos somaram diversas vitórias, além de outros bons resultados, agitando o público no Motódromo Eduardo Rudnick. O evento foi realizado no fim de semana, dias 29 e 30 de junho, em Piên, município localizado na região metropolitana de Curitiba

Pelo estadual, mandaram ver: Matheus Zerbatto – vencedor da VX1; Cristian da Cruz – ganhador da Intermediária Força Livre; Rodrigo Taborda – primeiro na VX3 Especial e terceiro na VX1; Sandro Alexandre – quarto na VX45 Nacional e quinto na VX4 Nacional; Cleber Keil – quarto na Intermediária Força Livre; Anilton Ximenez – quinto na VX3 Nacional e na VX4 Nacional; e Jocimar Ferreira – terceiro na Força Livre Nacional, quinto na VX3 Nacional, e quarto na Nacional Street 200cc.

Já no nacional, chamaram a atenção da torcida os atletas: Jacson Keil – primeiro colocado na VX3 Especial e terceiro na VX1; Marcio Lago – o mais rápido na VX4 Especial; Cristian da Cruz – vencedor da categoria Intermediária Nacional 250 e segundo lugar na Força Livre; Gustavo Deufel – ganhador na Nacional Intermediária; e Jordan Martini – que subiu ao lugar mais alto do pódio na Nacional 250 Pró.

De volta as suas cidades, agora eles se preparam para os próximos desafios da modalidade. O Brasileiro irá acontecer junto ao Catarinense, nos dias 27 e 28 de julho, em Agrolândia (SC). Já o Paranaense, retorna em 10 e 11 de agosto, em Salto del Guairá. A expectativa da Pro Tork Racing Team é trabalhar duro para conquistar os títulos das principais classes em ambas as competições.