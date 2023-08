Vitórias à Pro Tork no Enduro Regularidade

Emerson Loth e Andreia Pasa foram os destaques da etapa

A Pro Tork mandou ver na penúltima etapa do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade 2023, realizada neste domingo, dia 20 de agosto, durante o tradicional Enduro das Pedras, no município de Guaraniaçu.

O percurso com aproximadamente 120 quilômetros exigiu muita experiência na navegação em meio a áreas de reflorestamento, pasto e pedras. A neblina no período da manhã complicou ainda mais a vida dos participantes.

Na categoria Elite, Emerson Loth foi o destaque, vencendo sem grande dificuldades. Seu colega, Jony Jachtchechen, completou o pódio na quarta colocação. Por fim, Andreia Pasa foi a primeira na classe Big Trail. Emerson e Andreia seguem na ponta das tabelas.

De volta as suas cidades, os pilotos se preparam para a grande final da temporada. Ela está programada para acontecer no dia 22 de outubro, em Guarapuava, com a promessa de belas disputas pelos títulos deste ano