VIÚVA DE 29 ANOS morre em acidente (assistam 2 vídeos)

Óbito da moça de Ribeirão Claro foi imediato em Joaquim Távora no trecho entre Quatiguá

A manicure Lana Rovina F. dos Santos (fotos) perdeu a vida na manhã deste domingo, dia 23, no KM 304 da PR-092, em Joaquim Távora.

Ela dirigia em torno de 10h15m – sozinha – um Chevrolet Onix (placas de Ribeirão Claro) sentido Quatiquá/JT e colidiu frontalmente contra um DAF 290 (placas de Caxias do Sul/RS) sentido contrário.

A batida aconteceu na pista do caminhão-tanque, que estava vazio. O motorista sofreu ferimentos leves com escoriações, principalmente no rosto, sem maiores riscos.

A vítima não tinha filhos e era viúva (marido faleceu há cerca de cinco anos em acidente com motocicleta na zona urbana ribeirão-clarense).

A JJ Assessoria em Sinistro, a Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina, e a Defesa Civil de Siqueira Campos atenderam a ocorrência.

Mais informações a qualquer momento.