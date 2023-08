VW/Gol capota na PR-439 em Santo Antônio

Acidente no trecho entre Ribeirão do Pinhal

Por volta de meia-noite e cinco minutos deste sábado, dia 19, o motorista de VW/ Gol (placas de Boracéia, município paulista de 4.500 habitantes) perdeu o controle e capotou no KM 51 da PR-439, em Santo Antônio da Platina no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

O homem, M.A.A., de 41 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado pela ambulância ao Pronto Socorro Platinense.

Pista simples, em nível e curva aberta 80 km/h para o local.

A Unidade Operacional Platina atendeu a ocorrência.