Wenceslau BRAZ registra morte em acidente na 092

Rapaz de 26 anos foi atropelado

Um Jovem de 26 anos morreu ao ser atropelado. Aconteceu por volta das cinco horas da manhã deste sábado, dia três, no km 243 da PR-092, em Wenceslau Braz.

O motorista da :L200/TRITON (placas de Curitiba) viajava no sentido de Calógeras para Wenceslau Braz e ao atingir o km 243 atropelou Valderi Moreira Candido(foto). Óbito imediato no local.

Estiveram no local as equipes da Policia Rodoviária Estadual, Policias Civil de Wenceslau Braz e Cientifica de Jacarezinho, além do Instituto Médico Legal.

O condutor da caminhonete, de 53 anos, não sofreu ferimentos.