Yasmin Brock é a primeira Doula do NORTE PIONEIRO

Trabalha na UBS Vila Sete em Santo Antônio da Platina

Yasmin Brock Simião (fotos), 19 anos, é uma doula, formada no curso de Capacitação de Doulas e Educadoras Perinatais do Instituto Nacional de Educação Perinatal e Saúde (INEPES), de Vila Velha(ES), com certificado reconhecido pelo MEC, através da faculdade de Brasília.

A palavra “doula” vem do grego e significa “mulher que serve”. Hoje, ela é usada para se referir a uma mulher que orienta e ajuda a nova mãe desde a gestação até o pós-parto. A doula oferece conforto, encorajamento, suporte emocional, físico e informativo durante o período de intensas transformações que a gestante está vivenciando. O apoio de uma doula tem mostrado resultados surpreendentes na redução de intervenções e complicações obstétricas, além de facilitar o vínculo entre a mãe e o bebê no pós-parto.

De onde veio o desejo da jovem por essa trajetória profissional? “Eu sempre tive muito interesse em entender e poder ajudar nas fases e processos da gestação. Sempre quis trabalhar com algo relacionado à vida e ajudar as mães nesse processo tão doloroso, mas lindo. No entanto, eu não queria trabalhar de forma técnica, queria algo mais pessoal e íntimo, algo que pudesse ajudar a mulher em vários aspectos, tanto emocionais quanto físicos. Foi então que descobri o trabalho da Doula e me apaixonei por essa profissão”, diz Yasmin.

Atualmente, trabalha de forma voluntária em parceria com a UBS Vila Sete em Santo Antônio da Platina, acompanhando os pré-natais, que iniciarão um novo grupo para gestantes, o “Saber Materno”, a partir desta quarta-feira, dia 22. Haverá rodas de conversa sobre todas as fases do parto, direitos e aspectos emocionais da gestação e puerpério.

Yasmin já está disponível para atendimentos particulares, e oferece 4 encontros em domicílio sobre educação perinatal, onde ensina tudo sobre gestação, parto, amamentação e puerpério. Também acompanha durante todo o trabalho de parto, além de um último encontro no puerpério. Não há semanas mínimas de gestação para contratar seus serviços.

Se você quiser entrar em contato com a Yasmin, pode fazê-lo através do WhatsApp no número 43 99988-1878 ou através do Instagram @Yasminbrock_ onde compartilha notícias e informações sobre maternidade, gestação e dia a dia de sua profissão.