Yoki fecha e demite 750 empregados em Cambará (veja vídeo)

General Mills anunciou fechamento até dezembro deste ano

Em 2012, a multinacional americana General Mills , dona dos sorvetes Häagen-Dazs, voltou a produzir no Brasil com a aquisição das nove unidades industriais da Yoki, incluindo a cambaraense por R$ 1,75 bilhão.

A multinacional com sede em Minneapolis, capital do do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, também assumiu na época uma dívida de R$ 200 milhões da Yoki, conhecida por sua pipoca de micro-ondas, farinhas e produtos juninos.

Na manhã desta segunda-feira, dia nove, o CEO da empresa, Waldemar Junior (vídeo) , além de uma Nota à Imprensa de Gustavo Duarte, Assessor de Imprensa da empresa (abaixo) anunciaram e justificaram o fechamento, que tira entre 700 a 750 empregos diretos (ao contrário de milhares, como se supõe) e entre cinco e dez milhões de reais em tributos e movimentação no comércio local.

Houve reunião já nesta segunda-feira com lideranças políticas, empresariais e a sociedade civil organizada e está sendo ensaiada uma mobilização/campanha, mas é pouco provável que se consiga reverter a decisão, embora os esforços.

Abaixo, a Nota:

Para competir de maneira efetiva e acelerar o seu crescimento no mercado brasileiro, a General Mills anunciou que irá reestruturar parte de suas operações no Brasil, transferindo as atividades da unidade de Cambará/PR para a sua planta em Pouso Alegre/MG. Com tais movimentações, a empresa prevê o encerramento das atividades em Cambará/PR a partir de dezembro de 2023.

Para minimizar os impactos desta decisão, a empresa já iniciou as negociações com os sindicatos de classe buscando oferecer, além das verbas rescisórias legais, um justo pacote de desligamento, com bônus de salários, extensão de benefícios – como vale-alimentação e assistência médica, além de incentivo extra por performance ao longo dos próximos meses, até o encerramento das atividades nesta unidade.

A empresa também vai oferecer uma consultoria com orientações para recolocação profissional, além de ofertar diversas oportunidades de transferência para colaboradores que tenham interesse em trabalhar em Pouso Alegre/MG.

A General Mills reitera que é uma decisão de negócios, e não está relacionada ao poder público ou à comunidade local. A ação visa tornar a atuação da companhia ainda mais eficiente e produtiva, com o objetivo de oferecer melhor nível de serviço a todos os clientes.