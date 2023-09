“Zaaz Internet” vira atração na ExpoBan

Visãonet agora é Zaaz Internet, entre os 20 maiores provedores do Brasil

Até domingo, em Bandeirantes, acontece a EXPOBAN 2023, e a Zaaz Internet Bruta é mais uma atração desse evento.

Com estande montado em frente ao parque de diversão, a Zaaz traz animação, brindes e muitas outras atrações; e ainda a RAM BRUTA, a caminhonete da empresa que entra “pegando” fogo na arena de rodeios!

SOBRE A EMPRESA – A Visãonet agora é Zaaz Internet, entre os 20 maiores provedores do Brasil, agora tambem no Paraná.

Empresa tem 3 anos no mercado e vem se destacando pela qualidade de serviço e atendimento no estado de São Paulo, e agora tambem no Paraná.

São quase 200 mil clientes e 500 funcionários!

Conheça mais em zaaz.com.br ou no instagram @zaaztelecom