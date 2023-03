Prefeito reforma as quadras da Vila São José e do Schmidtão

Investimento de quase R$ 450 mil em esporte e lazer

A prefeitura de Santo Antônio da Platina publicou no diário oficial eletrônico(internet) desta segunda-feira, 27, dois editais de licitação para a contratação de empresas para executar as reformas da quadra esportiva da Vila São José e do Ginásio de Esportes Henrique Schmidt. Os pregões acontecem nos dias 13 e 14 de abril respectivamente.

Para o Ginásio de Esportes, o processo 65/23 prevê a contratação de empresa para o fornecimento de materiais e mão de obra para a reforma com prazo seis meses para execução. O investimento previsto é de R$ 245 mil que será utilizado para reparos no telhado, calhas, calçamento externo e demais serviços de manutenção.

Já para a quadra da Vila São José, serão investidos aproximadamente R$ 193 mil na contratação de empresa para a reforma com prazo de execução de três meses. O processo é o 67/23.

As empresas interessadas em participar do edital podem obter mais informações no site do Município (www.santoantoniodaplatina.atende.net) e também através do e-mail: licitacao@santoantoniodaplatina.pr.gov.br