Prefeito retorna das férias e empossa mais concursados em SAP

Novos projetos serão implantados ao longo deste ano

O prefeito de Santo Antônio da Platina José da Silva Coelho Neto, o professor Zezão, voltou às atividades nesta segunda-feira, 06, após duas semanas de férias. O retorno foi aberto com uma reunião com todo o secretariado e o vice-prefeito Francisco Monteiro, o Chico da Aramon, para tratar de novos projetos a serem implantados ao longo deste ano.

Além do encontro, o chefe do executivo deu posse à oito concursados aprovados no processo 01/2022. Foram chamados três atendentes, dois auxiliares de serviços públicos, um operário e dois técnicos em higiene bucal que trabalharão na secretarias de Saúde, Obras, Educação, Agricultura e Departamento de Cultura.