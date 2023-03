Abatiá: Presa mulher bêbada após colisão

Aconteceu na Avenida Iguaçu no centro da cidade

Uma mulher de 54 anos foi presa e seu veículo apreendido pela Polícia Militar em torno de 19h50m deste sábado, dia 18, em Abatiá,

A equipe foi solicitada através do 190 após colidir no centro com seu Chevrolet Corsa contra o muro de um bar.

No local, constatou-se que a sua habilitação estava vencida há mais de 30 dias.

A motorista demonstrava vários sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, odor etílico, fala alterada, olhos vermelhos e andar cambaleante. Detida por embriaguez ao volante e feitas as multas de trânsito.