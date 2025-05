Ação conjunta prende CASAL de traficantes em JUNDIAÍ do SUL

Na manhã desta quarta-feira numa casa

Por volta das 6h30m desta quarta-feira, dia 19,, uma Operação Conjunta entre as Polícias Civil e Milita de Ribeirão do Pinhal, realizada na Cidade de Jundiaí do Sul, resultou em apreensões significativas de arma de fogo, munições, entorpecentes, celulares e dinheiro em espécie. Aconteceu numa casa da Rua Nicanor Bueno, no centro.

Na residência, alvo da iniciativa, foram presos em flagrante um homem, de 21 e uma mulher, de 30 anos de idade, ambos conviventes como casal.

A ação decorreu do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, requerido pela Autoridade Policial e expedido pela Justiça Local, com fundamento em investigações pretéritas que davam conta da comercialização de entorpecentes e da posse ilegal de armamentos na propriedade em questão.

Os resultados obtidos foram os seguintes:

• 2 prisões em flagrante;

• Aproximadamente 2 KG de maconha, fracionados em 4 tabletes;

• 4 porções de cocaína;

• 6 porções de crack;

• 1 Pistola, da marca Taurus, modelo G3, calibre 9mm, municiada com 15 munições;

• 84 munições, calibre 9mm, intactas;

• 1 coldre interno compatível com a arma apreendida;

• R$1.127,00 em espécie, em cédulas e moedas de valores diversos;

• Equipamentos relacionados ao tráfico, como balança de precisão, faca para fracionamento, papel filme e sacolés plásticos;

• 2 Aparelhos celulares;

• 1 máquina de cartão;

• 2 caixas de fogos de artifício, comumente utilizados para alertar sobre a chegada de entorpecentes.

A ação conjunta reforça o compromisso das forças de segurança em combater o tráfico de drogas e crimes relacionados, preservando a ordem e a segurança da comunidade regional.