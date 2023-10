Ação conjunta prende um ladrão de farmácia

Furto ocorrido em Ribeirão do Pinhal

Na manhã desta sexta-feira (6) um homem de 27 anos foi preso pelo crime de furto em Ribeirão do Pinhal,

A ação das forças de segurança ocorreu após o ladrão ter levado dinheiro do caixa de uma farmácia situada no centro do município, ocasião em que o bandido arrombou cadeado para ter acesso ao estabelecimento.

Diligências realizadas com base em análise de câmeras de segurança, levaram ao autor, que foi detido, confessou e não resistiu.

Após receber voz de prisão, o criminoso, que já tinha passagens por furtos, foi encaminhado para Cadeia Pública de Bandeirantes.