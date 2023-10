Acidente em Santana do Itararé fere rapaz

Hyundai/HB20 e VW/Gol colidiram

Ocorreu acidente no fim de semana com vítima na PR-151, em Santana do Itararé.

Um VW/Gol, de Santana do Itararé, transitava pela Rodovia, quando no Km-108, envolveu-se em acidente com um Hyundai/HB20, de Wenceslau Braz, que transitava no sentido contrário.

Em primeiro momento, o Gol chocou-se lateralmente com o HB20, e capotou em seguida, sendo que o segundo carro ficou na outra margem da pista.

O condutor do Gol, de 22 anos, teve ferimentos e foi encaminhado ao Pronto Socorro da cidade. A moorista do HB20, de 23 anos, e a passageira, de mesma idade, não tiveram ferimentos.