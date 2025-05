Acidente envolve quatro VEÍCULOS

Em Nova Fátima nesta terça-feira A Polícia Militar por meio da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), atendeu na manhã desta terça-feira (20) a um acidente de trânsito, sem vítimas, ocorrido no KM 104 da PR-218, no município de Nova Fátima.

O chamado foi registrado às 10h25m e a equipe da PRv Platina chegou ao local por volta das 11h35m, encerrando o atendimento às 16h30m. Envolveu quatro veículos, um VW/24.280 (placas de Doutor Camargo/PR), motorista homem de 62 anos; um M. Benz/L 1620 (de Curitiba), conduzido por homem de 62 anos; um Renault/Logan de Ribeirão do Pinhal dirigido por motorista de 56 anos e um Ford/Cargo (placas de Londrina).

Segundo informações colhidas no local, os veículos VW/24.280, Renault Logan e Ford Cargo trafegavam no sentido Nova Fátima a Ribeirão do Pinhal, e bateram no caminhão Mercedes-Benz L 1620, que seguia no sentido contrário.

Apesar da complexidade do acidente e da quantidade de veículos, não houve feridos.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina reforça a importância da prudência e atenção redobrada nas rodovias.