Advogado é destaque especial em lista para desembargador do PR

Primeira vez que um norte-pioneirense disputou um cargo como esse na cúpula do Judiciário

Valdeci Antonio de Almeida é natural de Ribeirão do Pinhal, onde reside até os dias atuais. Sempre estudou em escolas públicas localizadas no município. É casado com Jéssica Rauen da Silva Almeida e possui dois filhos, Benjamin e Mathias. Filho de Valdeci Lourenço de Almeida e Clarice de Fátima Lima Almeida.

Disputou o cargo de membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná – TRE/PR, equiparado a um cargo de Desembargador, com vaga aberta pelo Edital n.º 10081848 – DM-DASTPOECM, Relação n.º 02/2024, Edital 001/2024.

O certame teve vários advogados de todo o Estado inscritos, sendo que em uma análise preliminar, resultou-se em dez candidatos aptos a concorrer ao cargo, dos quais o advogado ribeiro- pinhalense fez parte da lista publicada em 19/02/2024.

A lista foi submetida à votação pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na data de 26/02/2024, sendo que de um total de 106 desembargadores votantes, o causídico obteve 16 votos, terminando a votação em 6º colocado.

Foi a primeira vez que um advogado do Norte Pioneiro disputou um cargo como esse na cúpula do Poder Judiciário do Estado do Paraná, o que causou uma imensa sensação de orgulho para toda a classe, uma vez que toda a advocacia sabe que não é jornada fácil e que as disputas com grandes juristas de todo o estado do Paraná é muito árdua.

O advogado ribeiro-pinhalense enfrentou dias de árduas entrevistas e reuniões, visitas a gabinetes de desembargadores, foi questionados sobre inúmeros temas que assolam o país, sobre temas da atualidade do Poder Judiciário brasileiro, o que lhe exigiu um amplo conhecimento sobre os mais diversos temas de direito, política e atualidade, uma vez que era preciso demonstrar preparo para o exercício da função que estava almejando.

Em relatos ao site, afirma que o que está com a sensação de dever cumprido, que acredita que plantou uma semente de que é possível almejarmos algo grande para o Norte Pioneiro e termos uma visibilidade maior para a nossa região, de que precisa se recolher, estudar mais e se preparar ainda mais para retornar ao trabalho e disputar novamente a outras vagas, que se trata apenas de uma questão de tempo para que possamos estar literalmente representados por um “pé vermelho” na cúpula da justiça paranaense, mas que o que fica de tudo isso é o aprendizado, as novas amizades que fez e o sentimento de que os sonhos podem ser alcançados, basta acreditar no seu potencial.

Dr.Valdeci é advogado atuante em Ribeirão do Pinhal há 12 anos, sendo sócio-administrador do escritório Melo Rosa e Almeida Advogados Associados, escritório especializado em Direito Previdenciário e Direito Civil. Também é Procurador Jurídico Efetivo da Câmara Municipal de Ventania/PR há 08 anos.

É Mestre em Direito, área de concentração: Empreendimentos Econômicos, Desenvolvimento e Mudança Social, Linha de Pesquisa I, Relações Empresariais, Desenvolvimento e Demandas Sociais, pela Universidade de Marília/SP. É especialista, lato sensu, em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário, pela Universidade Estácio de Sá/RJ. É Especialista, lato sensu, em Advocacia Pública Municipal pela Universidade Cândido Mendes/RJ. É Bacharel em Direito pela Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos/SP. Cursa Graduação em História (licenciatura), pela Universidade Estácio de Sá/RJ. Possui formação em Processo Legislativo pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, em convênio firmado com a Câmara dos Deputados (Brasília).

Possui formação complementar em Cerimonial no Ambiente Legislativo, Estado e Organizações da Sociedade Civil, Fundamentos da Integração Regional, Gestão Estratégica com Foco na Administração Pública, Introdução ao Controle Interno, O Poder Legislativo Municipal no Brasil, Orçamento Público Avançado, Ouvidoria no Ambiente Legislativo Municipal, Política Contemporânea, Ouvidoria na Administração Pública, Transparência Legislativa, Processo Penal Constitucional, Competência do Processo do Trabalho, Processo Legislativo Regimental, Processo Legislativo Constitucional – Teoria e Prática, Violência Política Contra a Mulher, Ilícito Tributário, Proteção de Dados Pessoais, Viabilidade de Negócios, Responsabilidade Social Empresarial, Direito Eleitoral, Comissões Permanentes e Temporárias, Cuidados e Condutas em Ano Eleitoral, Gestão Financeira, Líder Coach: Liderando Para a Alta Performance, Ética e Integridade Empresarial na Prevenção da Corrupção, Gestão de Pessoas, Lei de Acesso a Informação, Exame de Proficiência Leitora em Língua Inglesa, Exame de Proficiência Leitora em Língua Espanhola, Direito Tributário Básico, Doutrina Política: Liberalismo, Relações Internacionais, Controle Jurídico no Ambiente Digital, Reforma Tributária e Substituição Tributária, Constructivismo Lógico-Semântico, Câmara de Vereadores – Mesa Diretora, Comissões, Finanças e Orçamento, Magistratura e Ministério Público, Contabilidade Eleitoral, Mediação e Técnicas de Negociação.

É Conselheiro Titular da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Santo Antônio da Platina/PR, triênios 2019/2021 e 2022/2024. Foi vice-Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Santo Antônio da Platina/PR, triênio 2019/2021. É Secretário da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Santo Antônio da Platina/PR, triênios 2019/2021 e 2022/2024. É Vice-Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Santo Antônio da Platina/PR, triênio 2022/2024. É Secretário da Comissão de Direito Público da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Santo Antônio da Platina/PR, triênio 2022/2024. É Membro da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Santo Antônio da Platina/PR, triênio 2022/2024.

É Membro fundador e conselheiro Suplente do Conselho Fiscal da Associação Paranaense de Advogados e Advogados do Poder Legislativo – APALEGIS. É Associado do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBPD. É Associado da Associação Nacional das Procuradoras e dos Procuradores Municipais – ANPM. É Associado do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade – IBRADES.

Lecionou na disciplina de Direito Previdenciário na Faculdade do Norte Pioneiro – FANORPI, no cursinho preparatório para o concurso do INSS (2022). Foi estagiário no Gabinete do Juiz de Direito de Ribeirão do Pinhal/PR através de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e o CIEE/PR no período de 2007/2009. Trabalhou na condição de Auxiliar de Cartório na 082ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR no período de 2004/2007.

Já recebeu os seguintes prêmios e títulos:

2023 Moção de Aplausos em virtude dos belíssimos trabalhos prestados no município de Ribeirão do Pinhal-PR, bem como à Câmara Municipal, à comunidade local e por todo o empenho e dedicação despendidos, Câmara Municipal de Ribeirão do Pinhal/PR 2023 Prêmio Melhores do Ano – Categoria Advogado – Ribeirão do Pinhal/PR, Next Pesquisas 2023 Prêmio Melhores do Ano – Categoria Escritório de Advocacia – Melo Rosa & Almeida Advogados Associados – Ribeirão do Pinhal/PR, Next Pesquisas 2021 Prêmio Melhores do Ano – Categoria Advogado – Ribeirão do Pinhal/PR, Next Pesquisas 2019 Moção de Aplausos em virtude do belíssimo trabalho prestado frente ao Lions Clube – Ribeirão do Pinhal, bem como, pelas conquistas realizadas em prol do município de Ribeirão do Pinhal/PR, Câmara Municipal de Ribeirão do Pinhal/PR 2018 Placa de Parabenização pelo exercício da presidência do Lions Clube 2017/2018 e 2018/2019 e pelos trabalhos prestados em prol da população pinhalense, Lions Clube de Ribeirão do Pinhal/PR 2017 Menção Honrosa em razão dos relevantes serviços prestados ao distrito LD-6, Lions Clube 2017 Menção Honrosa pelos relevantes serviços prestados como advogado no Estado do Paraná., Assembleia Legislativo do Estado do Paraná

Possui vários artigos, capítulos de livros de pareceres jurídicos publicados, já foi aprovado em alguns concursos públicos e já foi presidente de banca examinadora de concurso público para os cargos de contador e secretário legislativo.