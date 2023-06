Jacarezinho tem dezenas de vagas

De diferentes empresas hoje com 83 oportunidades de emprego

A Agência do Trabalhador de Jacarezinho oferece nesta semana 83 vagas de emprego para diferentes campos de atuação e pode ser a oportunidade ideal para quem busca inserção ou realocação no mercado de trabalho.

As vagas são em diferentes empresas, que buscam junto a Agência do Trabalhador de Jacarezinho perfis que se enquadrem na demanda de trabalho para compor seus quadros de colaboradores.

Diante da exigência apresentada por cada empresa, a equipe da Agência encaminha os currículos, que são analisados e posteriormente selecionados para entrevistas e demais passos para a contratação.

Quem se interessar deve manter seu currículo atualizado junto a Agência do Trabalhador de Jacarezinho. Maiores informações devem ser obtidas pessoalmente ou pelo telefone/WhatsApp (43) 3911 3149.

É importante frisar que Jacarezinho tem sido destaque na região na geração de emprego em 2023, com números expressivos de novos postos de trabalho criados de acordo com dados do governo federal.

Os dados positivos refletem políticas públicas de incentivo a empreendedores, qualificação de mão de obra e o próprio trabalho da Agência do Trabalhador na intermediação entre empregadores e trabalhadores.

“Temos um trabalho muito forte de apoio para as empresas locais e na busca por novos empreendimentos no município, somado a seguidas ações de capacitação de mão de obra, sempre gratuita aos participantes. O resultado é que nossos indicadores têm melhorado significativamente e muitas pessoas estão conseguindo ingressar no mercado de trabalho”, comemora o prefeito Marcelo Palhares.

Outra importante medida do município com relação à empregabilidade é a chegada de mais dois cursos através da Carreta do Conhecimento: confeitaria e panificação, que são áreas com seguidas oportunidade de trabalho.

Os cursos terão início no próximo mês e as turmas serão fechadas até a próxima quarta-feira (31). Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador para maiores informações e inscrições.

CONFIRA AS VAGAS DISPONÍVEIS

– 25 vagas para Auxiliar de Produção

– 14 vagas para Pedreiro

– 10 vagas para Servente de Obra

– 02 vagas para Motorista D e E

– 02 vagas para Enfermeira do Trabalho

– 02 vagas para Armador de Ferragens

– 02 vagas para Carpinteiro

– 01 vaga para Motorista de Transbordo

– 01 vaga para Motorista Borracheiro

– 01 vaga para Analista de Laboratório

– 01 vaga para Fiscal de Convenção Coletiva de Trabalho

– 01 vaga para Motorista Carreteiro

– 01 vaga para Técnico de Segurança do Trabalho

– 01 vaga para Operador de Agropecuária

– 01 vaga para Eletricista Industrial

– 01 vaga para Mecânico Industrial

– 01 vaga para Mecânico Automotivo Pleno

– 01 vaga para Mecânico de Manutenção

– 01 vaga para Operador de Estação de Tratamento de Água

– 01 vaga para Desenhista Projetista

– 01 vaga para Açougueiro

– 01 vaga para Assistente de Campo

– 01 vaga para Farmacêutica

– 01 vaga para Confeiteiro

– 01 vaga para Balconista de Padaria

– 01 vaga para Operador de Empilhadeira

– 01 vaga para Operador de Pá Carregadeira

– 01 vaga para Escavadeira Hidráulica

– 01 vaga para Maçariqueiro