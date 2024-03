Agride a ex-mulher, ameaça delegada e é preso em Rib. Pinhal

Suspeito de misoginia tentou intimidar familiares da autoridade

Na tarde desta quinta-feira, dia 28, Policiais Civis da Delegacia de Ribeirão do Pinhal, com apoio da Polícia Militar, prenderam em flagrante um indivíduo de 26 anos, pela prática do crime de perseguição e coação no curso do processo.

O mesmo elemento tinha sido conduzido, na noite anterior, após cometer o crime de lesões corporais contra sua ex-convivente. Na oportunidade, realizou o pagamento de fiança, mas, na manhã seguinte, passou a intimidar e ameaçar a Delegada Plantonista, que havia presidido o Auto de Prisão em Flagrante, por meio de ligações e mensagens de vários números diferentes.

O homem chegou a ligar no local de trabalho da mãe da Delegada, além de também mandar mensagens para a genitora da vítima, com o fim de intimidar a família.

Em razão dos fatos, foi localizado e preso em flagrante pelos policiais, sendo posteriormente encaminhado à Cadeia Pública de Bandeirantes, onde permanecerá a disposição da Justiça.