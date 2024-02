Agroindústria ‘Irmãos Trevo’ abre no Boa Vista em TOMAZINA

Com suporte da prefeitura e de órgãos estaduais



O prefeito Flávio Xavier Zanrosso, esteve nesta sexta feira 16, no Rancho São José, no Bairro Boa Vista, no município de Tomazina, onde realizou a entrega de Certificado de Regularização para os micros empreendedores Marcio C. Brodowski e Elizangela C. Vidal proprietários da empresa Irmãos Trevo. Marcaram presença o Técnico Agrícola Alfredo “Alemão”, Departamento de Vigilância Sanitária Suziane Zacarias, Secretário de Agricultura João Hélio e Flávio Franco.

A Trevo que atua na produção de massa de milho iniciou o projeto no final de 2023, desde então os proprietários com apoio da prefeitura, EMATER, e assessoria de Alemão, trabalharam na elaboração do projeto para regularização da empresa, que passou por todas as etapas de fiscalização dos órgãos competentes. O passo seguinte foi a construção de uma cozinha que também obedeceu todas as normas exigidas Pela EMATER com a supervisão do Setor de Vigilância Sanitária.

Segundo os empreendedores, “a meta agora é expandir o produto e a marca dentro do município, bem como no Norte Pioneiro. Apresentamos um produto de alta qualidade e muita praticidade para nossos clientes. Colhemos o milho no ponto certo, extraímos a massa e depois resfriamos no ponto exato, então com certeza vamos levar a nossa clientela um produto com todas as características do in natura”, afirmou Elizangela.

O casal de empreendedores destacou que “se não fosse o apoio do prefeito Flávio, EMATER, Departamento de Agricultura e Vigilância Sanitária, para a realização do sonho, o projeto não tinha se concretizado; queremos também agradecer o apoio de familiares e amigos”, afirmaram.

O prefeito Zanrosso, afirmou que os produtos dos Irmãos Trevo podem ser comercializados em todo o Brasil, “O Márcio e a Elizangela, produzem massa de milho e agora regularizados podem distribuir seus produtos no Brasil inteiro. A regularização garante segurança para o consumidor e oportunidade de crescimento para o pequeno empresário”, destacou o chefe do executivo.

O nome da empresa, ‘Irmãos Trevo’, é uma homenagem a Rebeca, Isaac e Bianca, filhos do casal que são cristãos, “temos três filhos e o trevo de três folhas simboliza a Trindade, então entendemos que a Trindade também simboliza a Trindade do Pai, Filho e Espirito Santo, que é à base de tudo o que fazemos e cremos, o qual cremos, que nos deu a força, sabedoria e direção para desenvolvimento do nosso produto”, finalizou Elizangela. Quer saber mais sobre o produto: (43) 99900841 (Reportagem: Agência Criativa).