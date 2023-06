Aguinaldo Rodrigues é pré-candidato para prefeito de Carlópolis

Otimista, grupo articula pré-campanha

Ex-policial, Aguinaldo Rodrigues visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Ele confirmou o que já se comentava na região, é pré-candidato a prefeito de Carlópolis.

Tem dois filhos João Carlos e José Lucas. Nascido e criado em Carlópolis, filho de Miguel Teodoro Rodrigues ex-vice prefeito e vereador, e Maria Aparecida da Silva Rodrigues.

Atualmente, é funcionário público aposentado, mas já foi Presidente da AMOVISA (Associação dos Moradores do Bairro Vista Alegre) 1994 a 1998, e em 1998, Secretário do Asilo São Vicente de Paulo.

Em 2002, mudou-se para Curitiba e em 2003 a 2006, teve a grande oportunidade de trabalhar como assessor junto ao Secretário e Presidente da COHAPAR, o Deputado Luiz Cláudio Romanelli, o qual já fez mais de 500 Casas Populares na cidade.

De 2007 a 2014 trabalhou ininterruptamente com o parlamentar sendo de 2007 a 2010, junto a Liderança do Governo na Assembleia Legislativa. Posteriormente, de 2011 a 2014, Romanelli, então nomeado pelo governador como Secretário do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Sustentável, exerceu a função de chefe de gabinete por um período.

Já em 2015 e 2016 esteve no Instituto das Águas como Assessor, para auxiliar o Presidente daquele órgão, Amim Hannouche, prefeito de Cornélio Procópio.

Em 2017 e 2018 retornou para a Alep no gabinete do então Líder do Governo Romanelli. E de 2019 a 2022 prosseguiu com o então Primeiro Secretário da Assembleia.

“Ao longo de minha vida pude aprender muito e cada dia que passa aprendemos mais sobre as políticas públicas; vejo com o que aprendi nessa longa jornada nos locais onde trabalhei e atendi centenas de prefeitos de todas as regiões do Paraná, alguns ótimos exemplos como o ex-prefeito Maurício de Ribeirão Claro, ex-prefeito Pedro Banzé de Guapirama, a atual prefeita Adelita de Quatiguá, prefeito Professor Zezão de Santo Antônio da Platina e tantos outros. Sempre acompanhando os prefeitos em busca de liberação de recursos e obras que poderiam trazer vida mais digna e humana às pessoas de suas localidades”, afirmou.

“Acredito sempre que buscando diálogos, ouvindo sugestões em conjunto com uma sociedade implantaremos uma gestão participativa, poderemos fazer e levar o melhor para todos os segmentos”, finalizou.

O atual prefeito, que não pode concorrer à reeleição, já anunciou que abandonará a carreira em 2023. O pleito para chefes de executivos e vereadores estão marcado para o dia seis de outubro do ano que vem.