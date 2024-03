Alemopesc acontece neste fim de semana

No Balneário da Alemoa em Siqueira Campos

A 11ª edição do Alemopesc – tradicional campeonato de pesca da corvina, será realizado nos dias 9 e 10 de março às margens da Represa Chavantes no Balneário da Alemoa em Siqueira Campos e deverá a exemplo dos anos anteriores, bater recorde de público.

O evento que é organizado por uma Comissão Organizadora, formada por moradores do Balneário, conta com o apoio da Prefeitura Municipal, através dos departamentos de Esporte, Cultura e Meio Ambiente. Além disso tem o patrocínio de diversas empresas e empresários que em todos os anos de competição participam ativamente das atividades, principalmente da competição que escolhe a maior corvina pescada no Alemopesc.

A premiação para o primeiro colocado é um motor de barco de 15 HP, já o segundo colocado leva para casa um barco de alumínio de 6 metros, o terceiro lugar ganha caiaque de fibra duplo, o quarto colocado um caiaque de fibra single, o quinto colocado leva um caiaque de recreação e dos sexto colocado ao décimo quinto, os prêmios são surpresas.

O valor da inscrição para a competição é R$250 reais mais 5 quilos de alimentos não perecíveis, tendo três tripulantes por embarcação. A equipe competidora paga R$80 reais por tripulante adicional.

O torneio acontece no domingo das 8 às 13 horas e a premiação inicia as 14 horas. Porém, há atrações musicais, play ground e diversas atrações que fazem do evento um marco no turismo Siqueirense, já fazendo parte do calendário esportivo.

“Esperamos nesse fim de semana uma grande proporção de turistas e pescadores em nosso município. Isso sem sombra de dúvidas mostra Siqueira Campos e o Balneário da Alemoa para diversas partes do país e ainda movimenta a economia local”, comentou o Prefeito Germano, um dos grandes incentivadores do evento (Reportagem: Agência Criativa).