Alterado tráfego na rotatória de avenidas

Objetivo é ampliar fluidez no trânsito; motoristas devem atentar à sinalização

Com o objetivo de dar maior fluidez ao fluxo de veículos na rotatória das avenidas Getúlio Vargas e Manoel Ribas, no centro da cidade, a prefeitura de Jacarezinho fez uma importante alteração de tráfego no trecho.

A partir de agora, os motoristas que ao chegar na rotatória seguirão à direita, deverão trafegar obrigatoriamente na pista da direita; enquanto os motoristas que seguirão à frente ou à esquerda, na rotatória deverão transitar obrigatoriamente pela pista da esquerda.

Desta forma os motoristas devem estar atentos às faixas de trânsito nas quadras que antecedem a rotatória, obedecendo a sinalização e trafegando de acordo com a direção a ser seguida.

A medida, implantada pelo departamento municipal de Trânsito, foi previamente estudada e debatida. A expectativa é que as longas filas de veículos que se formam nas avenidas nos horários de pico sejam reduzidas consideravelmente com o novo formato.