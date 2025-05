Ana Cristina Molina é A NOVA CHEFE DA Regional do Trabalho

Vem demonstrando comprometimento e eficiência

Com 19 municípios de abrangência e mais 23 municípios com postos de atendimento, Ana Cristina Molina é a nova Chefe Regional da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, sediada em Jacarezinho. Ela fez visita de cortesia no Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

A Pasta, hoje comandada pelo deputado licenciado Mauro Moraes, é responsável pela formulação das políticas públicas para o Sistema Público de trabalho. Por meio de programas e ações nas áreas de intermediação de mão de obra e orientação profissional, bem como a qualificação e certificação profissional. E ações destinadas a qualificação profissional, à inclusão e à permanência do trabalhador em atividades produtivas.

O Núcleo Regional tem como Assessor Técnico Júnior Benck, e no Administrativo Elaine de Souza Santos e Matheus Nascimento.

É casada com o Fábio Neia Martini há dez anos, com uma filha de três anos, Sofia. Atualmente Fábio atua como Reitor da UENP (Universidade do Norte do Paraná) campus Jacarezinho, desde 2024. Porém, está na instituição desde sua existência, quando ainda era FAEFIJA.

Embora sua formação seja na área de Educação Física, Ana sempre atuou no setor comercial, justamente pelo sua performance de comunicação com todos. Iniciando no Banco Bradesco, após toda experiência também trabalhou como Corretora de Seguros. Por 10 anos atuou como Gerente de Projetos para uma conceituada empresa de Cambará, sua cidade natal.

Após este trajeto, sua vida mudou totalmente e voltou-se para o setor público.

No município de Jacarezinho, a convite do Prefeito Marcelo Palhares, trabalhou na Agência do Trabalhador, Redes Sines, em que era Chefe de Departamento. Após três anos, por convite e indicação política, devido sua experiência e profissionalismo, assumiu como Chefe do Núcleo Regional do Trabalho, em Jacarezinho.

Imagens: Alecsander Ferreira