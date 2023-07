Em Bandeirantes, um Anjo Azul é referência

Prefeitura e Associação trabalham em parceria no tratamento de pessoas com transtorno do Espectro Autista

A história da Associação Anjo Azul começa em 2018 com um pequeno encontro de mães, foi então que essas famílias decidiram construir um futuro para amparar os seus filhos e proporcionar a eles uma maior independência e produtividade. Com esse objetivo em comum, uma vez que não havia no município e região atendimento específico para essa demanda, a Sandra da Rosa Alves, hoje presidente da associação fundou junto com algumas companheiras dessa jornada em 2019 a Associação Anjo Azul- Associação de Atendimento e Apoio a Pessoa do Espectro Autista do Norte do Paraná.

Iniciaram com muitos sonhos e persistiram na luta árdua para conquistar o espaço que queriam. Hoje a situação é diferente, mesmo diante de muitos desafios a Associação Anjo Azul se orgulha em oferecer atendimento 100% gratuito graças a três importantes parceiros: a Câmara Municipal de Bandeirantes através de emendas impositiva de seus vereadores, este ano totalizou 114.805,00 ( Cento e quatorze mil e oitocentos e cinco reais), a Subvenção municipal de Bandeirantes através da Prefeitura Municipal, são 96.000,00 ( noventa e seis mil reais por ano, 8.000,00 por mês) e ao Fundo da Infância e Adolescência, ano passado a arrecadação através do imposto de renda foi de 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais).

A Anjo Azul é composta por 123 associados e realiza 120 atendimentos por semana. Atendemos Bandeirantes e mais 10 municípios, ressaltando que somente portadores TEA, independente da idade.

“As crianças do nosso município com TEA tem em sala de aula um mediador especializado para acompanhá-los, hoje são 25 no total, ou seja, praticamente temos um mediador para cada autista na escola. E a Associação completa com o atendimento multidisciplinar oferecido.” Explica o prefeito, Jaelson Ramalho Matta.

A equipe da Associação anjo azul é compreendida por psicólogas, fonoaudióloga e fisioterapeuta. As profissionais trabalham dentro da ciência da Análise do Comportamento aplicada (ABA – análise do comportamento aplicada) preconizado o cuidado especializado associado a novas habilidades comportamentais, cujo o objetivo maior é a inserção dos pacientes em ambientes naturais por meio da generalização das habilidades adquiridas em setting terapêutico. A terapia multidisciplinar é essencial para desenvolver ver habilidades básicas como: imitação, comunicação receptiva e expressiva, coordenarão motora grossa e fina, comportamento de atenção e concentração, autonomia, iniciativa. O acolhimento dos autistas é feito de forma global, pensando em todas as demandas e necessidades do paciente e familiares. Pois para uma boa terapia é importante a integração da família e da equipe. Além das atividades terapêuticas, a associação é um elo de transformação de vidas e fortalecimento familiar.

“Agradeço a todos familiares e diretoria Anjo Azul em especial a Francyelle nossa tesoureira e minha grande companheira que não desistiram da nossa luta. Obrigada aos amigos e apoiadores anjo azul em especial aos vereadores Gustavo do té, dr castro e dr Eduardo. Ao nosso prefeito que contrata mediadores com especialização para acompanhar nossos filhos nas escolas, desconheço outra cidade que segue o que a lei Berenice Piana institui. Nosso deputado Evandro Araújo pela iniciativa e empenho, muito obrigada pelo carinho. Agradeço ao meu esposo, que me apoia quando deixo nosso lar pra cuidar dos interesses da associação e ao meu Pedrinho, você é a razão por nunca desistir.” agradece Sandra.

Sábado, dia 01 de julho foi mais um dia de festa. A Anjo Azul recebeu a Declaração de Utilidade Pública Estadual. Esta declaração reconhece, a entidade que presta serviços de interesse social para toda a coletividade, e através dela conseguirão solicitar recursos municipais e estaduais com mais facilidade.