Antonely recebe de Darci Pina uma nova ambulância UTI móvel

Unidade atenderá casos mais graves de maior complexibilidade

O prefeito Dr. Antonely Carvalho recebeu das mãos do vice-governador Darci Piana, uma nova ambulância que será integrada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU de Ibaiti. A nova ambulância é uma Unidade de Suporte Avançado (UTI Móvel), capaz de atender casos mais graves de maior complexibilidade. A unidade atende Ibaiti e os municípios de Figueira, Conselheiro Mairinck, Japira, Jaboti, Pinhalão e Tomazina.

“Temos realizado um trabalho descentralizado da saúde no Paraná, com um olhar sensível a todos os cantos do Estado. Este é mais um recurso que fortalece o caráter municipalista do Governo, auxiliando o atendimento médico no município, garantindo uma assistência de qualidade e promovendo o bem-estar da população”, afirmou Piana.

Ao lado do prefeito e do vice-governador estavam a primeira dama e presidente do Provopar de Ibaiti, Flaviana Fadel Carvalho, o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o deputado federal Pedro Lupion, o deputado federal Sandro Alex, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, o prefeito de Jacarezinho Marcelo Palhares e o presidente da Amunorpi e prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho agradeceu ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior, ao vice-governador Darci Paina, ao secretário de Estado da Saúde Beto Preto e ao deputado estadual e representante de Ibaiti Alexandre Curi e enfatizou a relevância da nova ambulância para a região. “Agradeço ao Governador Ratinho Júnior, ao vice-governador Darci Piana, ao secretário de Saúde do Estado do Paraná Dr. Beto Preto e ao deputado estadual e representante de Ibaiti Alexandre Curi por mais esse investimento na área da saúde para o Norte Pioneiro do Paraná”, afirmou o prefeito.