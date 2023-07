Tomazina ganhará Parque Industrial; obra de 9 milhões

Nos próximos dias será lançado o edital de licitação

Exclusivo: O Prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso (fotos) anunciou neste fim de semana o início das obras do Parque Industrial. São 240 mil metros quadrados a um quilômetro do perímetro urbano às margens de rodovia PR-422.

Ele recebeu autorização do DER(Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná) para o começo do aguardada área e, em entrevista exclusiva ao Npdiario, relatou o que se segue : “ Uma data muito importante, após um longo processo de projetos, licenças e muita burocracia, finalmente recebemos a autorização para iniciarmos as obras no parque industrial, vão ser aproximadamente nove milhões de reais investidos no Parque. Uma grande obra para nossa população e que vai aumentar ainda mais o desenvolvimento econômico no município“, assinalou, extremamente satisfeito.

Segundo o chefe do executivo, nos próximos dias será lançado o edital de licitação e em breve espera que as obras comecem tornado o sonho real. Recursos próprios e financiados pela prefeitura junto a Caixa Econômica Federal.

Na foto acima, o chefe do executivo apresentando o projeto ao Empresário do setor varejista Luís Carlos Bomfim.

Flávio Xavier de Lima Zanrosso, tem 38 anos, foi reeleito em Tomazina sendo candidato único, algo inédito até então na Cidade.

Foi eleito recentemente Secretário Adjunto do diretório estadual do MDB e em 2026 seu partido já o coloca como pré-candidato nas eleições a deputado estadual ou federal.

Dinâmico e pragmático, possui excelentes relações regionais, estaduais e federais.