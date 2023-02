Apreendidas três motos em Abatiá

Na tarde desta segunda-feira na Avenida João Carvalho de Mello

Equipes ROTAM/ROCAM em patrulhamento pela Avenida João Carvalho de Mello, em torno de 15h50m desta segunda-feira, dia 27, abordaram motociclistas no centro de Abatiá.

Honda/CG150 Titan, Honda/XRE300, Honda/CBX 250 Twister em busca pessoal com os condutores nada de ilícito localizado, em consulta constatou-se que o “piloto” da Twister era menor e os demais não possuíam habilitação.

Além disso, as motos tinham pendências diversas. Diante dos fatos os condutores maiores foram orientados e liberados no local da abordagem, o menor foi conduzido à autoridade competente para providências. As três motocicletas foram recolhidas ao pátio PM para regularização (foto).