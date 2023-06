Asfalto Novo, Vida Nova: governador libera à Guapirama

Mais cinco municípios paranaenses concluíram seus projetos e vão receber os recursos do programa Asfalto Novo, Vida Nova para a pavimentação de ruas e iluminação pública. O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta terça-feira (13) os contratos com as cidades de Nova Olímpia, São Jorge do Patrocínio, São João do Caiuá e Perobal, no Noroeste, e Guapirama, no Norte Pioneiro, para dar continuidade aos projetos. Ao todo, o pacote soma R$ 20,6 milhões em investimentos, sendo R$ 256,5 mil de contrapartidas municipais.

Lançado em abril, o programa Asfalto Novo, Vida Nova é uma parceria entre o Governo do Estado, Assembleia Legislativa e as prefeituras. Ele vai destinar R$ 500 milhões a 160 municípios com até 7 mil habitantes para pavimentação de vias urbanas, implantação de calçadas com acessibilidade e a substituição de todas as luminárias das redes de iluminação pública por unidades LED, mais eficientes e econômicas. Como contrapartida, os municípios devem plantar árvores nativas como compensação do carbono produzido na execução das obras de pavimentação.

“Este é o maior programa de pavimentação asfáltica do Brasil. Estamos colocando asfalto, calçada e iluminação de LED em 160 cidades com até 7 mil habitantes. Isso é mais qualidade de vida para a população dessas cidades, porque estamos pavimentando as ruas de chão batido e acabando com a poeira da frente da casa das pessoas”, afirmou Ratinho Junior.

Até o momento, 13 municípios já concluíram seus projetos e receberam os recursos para as obras, incluindo os cinco que assinaram os contratos nesta terça. Esta é a primeira fase do programa, executado pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid). A meta é atender, até 2025, 100% das cidades paranaenses com até 25 mil habitantes.

“Estamos recebendo toda semana os projetos dos municípios e a nossa equipe está organizada para fazer a análise rapidamente. Fizemos um workshop e preparamos um material para que as prefeituras elaborem corretamente a documentação”, explicou Camila Mileke Scucato, a superintendente do Paranacidade, órgão vinculado à Secid responsável pela análise dos projetos. “Isso tem ajudado a dar mais agilidade à liberação de recursos para início das obras, porque os municípios estão atendendo os requisitos”.

GUAPIRAMA – Em Guapirama, 15 ruas serão asfaltadas, fazendo com que toda a malha viária da área urbana seja pavimentada. O investimento no município é de R$ 4,4 milhões, sendo que R$ 254,2 mil é de contrapartida da prefeitura. “Tínhamos algumas ruas em chão batido, calçada com pedra, que causam transtornos grandes para a cidade, com poeira e dificuldade nos deslocamentos, principalmente para pessoas idosas e com deficiência”, explicou o prefeito Eduí Gonçalves.

As obras vão abranger trechos das ruas Sebastião Rodrigues de Almeida, Jasmim, Girassol, Primeiro de Maio, Joana Maria Pereira Domingues, José Souza Silva, Albertina Pereira Bento, 2 de Março, São Pedro, XV de Novembro, 7 de Setembro, Professora Luiza do Carmo Dutra e Paraná, além de duas travessas.

“Agora, com este convênio, vamos zerar as ruas de chão batido, que ficavam nas extremidades do município. A cidade vai ficar toda asfaltada, dando mais qualidade ao vai e vem das pessoas”, disse. “Temos cerca de 5 mil habitantes. O nosso governador tem muito discernimento para onde destinar os investimentos, priorizando as cidades pequenas. É uma grande ação, porque com o orçamento que temos, jamais conseguiríamos fazer essas obras”.

IPORÃ – Além dos contratos do Asfalto Novo, Vida Nova, Ratinho Junior também anunciou a liberação de R$ 3,7 milhões para o município de Iporã, no Noroeste, para a conclusão do viaduto na PRC-272, que dá acesso à cidade através da Avenida João XXIII. Parte do recurso, a fundo perdido, é do programa de Transferência Voluntária da Secretaria das Cidades. O município entrou com uma contrapartida de R$ 377 mil.

A obra beneficia principalmente a área industrial da cidade, que está crescendo muito ao receber três grandes empreendimentos. “O viaduto foi iniciado em 2021 pelo Governo do Estado, mas ainda faltava entrar com a parte do município para a conclusão da obra. Como não tínhamos recursos suficientes, conseguimos esse aporte da Secretaria das Cidades para a finalização”, explicou o prefeito Sérgio Luiz Borges.

“Estamos com três grandes indústrias alimentícias, que devem gerar mais de 3 mil empregos. Elas precisam dessa obra para ter acesso à entrada do município, e só faltava a construção das alças de acesso do viaduto, que agora poderão ser concluídas”, disse o prefeito. “Além disso, ela faz a ligação do Paraná com o Paraguai e o Mato Grosso do Sul, é uma rodovia internacional”.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) investiu R$ 2,7 milhões na construção do viaduto. A obra de arte especial tem duas pistas sobre a PRC-272, fazendo ligação da Avenida João XXIII com estrada rural do município, facilitando a ligação de comunidades próximas com o perímetro urbano de Iporã, além de disciplinar o acesso à rodovia.

PRESENÇAS – Acompanharam as assinaturas o vice-governador Darci Piana; o secretário estadual do Turismo, Marcio Nunes; e o deputado estadual Alexandre Curi.