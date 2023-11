Assembleia Itinerante promove sessão especial em Irati

Participação de diversos políticos do Paraná

A Assembleia Itinerante, projeto da Mesa Executiva do Poder Legislativo criado para ouvir as demandas da sociedade nos principais municípios do Estado, promoveu um grande evento aberto ao público para receber as reivindicações da população e homenagear personalidades de Irati e região. A solenidade foi realizada durante a II ExpoIrati, que ocorreu no Centro de Tradições Willy Lars, no município. A oitava edição da Assembleia Itinerante ocorreu a partir das 18 horas. A iniciativa já passou pelas cidades de Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro, Santo Antônio da Platina, Fazenda Rio Grande e Ponta Grossa.

Durante esta edição do encontro, o primeiro-secretário do Poder Legislativo, deputado Alexandre Curi (PSD), e deputados estaduais que representam municípios da região receberam entidades de classe e membros da sociedade civil organizada para ouvir suas demandas. No decorrer das atividades, um documento com as sugestões foi recebido pela Assembleia Legislativa. Ainda de acordo com a programação, em torno de 40 personalidades de destaque na sociedade de Irati e região foram agraciados com diplomas de menção honrosa da Assembleia Legislativa.

Além da participação de deputados da região, o evento contou com a presença de lideranças políticas e de representantes da sociedade civil. Com um espaço especial voltado para o trabalho da Assembleia, os deputados receberam prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, representantes do setor produtivo e a população.

A Assembleia Itinerante passou pelas feiras e festas dos grandes municípios do Estado, criando um canal direito entre a sociedade e o Legislativo. Dessa forma, a população também pôde se informar sobre todas as ações desenvolvidas pelo Poder Legislativo, fazendo propostas e sugerindo iniciativas para os parlamentares. Durante a agenda de trabalho, foram distribuídos informativos sobre as atividades legislativas.