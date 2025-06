Assumirá NOVO vereador em Salto

Suplente do PSD (antigo partido de Nenê da Ambulância)

A juíza Moema Santana Silva da Vara Criminal de Wenceslau Braz oficiou o Legislativo de Salto do Itararé para tomar as medidas cabíveis por conta da prisão do vereador Odair José de Carvalho da Silva (União), acusado de envolvimento com um bando que arquitetou e executou João Garré no último dia nove.

Será numa sessão ordinária e apenas na semana que vem pelos trâmites burocráticos da alteração. Nenê da Ambulância, como é conhecido, está agora ‘licenciado’ do cargo por imposição legal, sem direito a receber o subsídio.

Maycon Tielly de Alcântara (foto), 34 anos, é o suplente que assumirá no próximo dia três (uma terça-feira) e será vereador durante um mês.

Ele, que trabalha na Vigilância Sanitária, disse ter ficado sabendo do fato através da reportagem. Casado com Alessandra, três filhas e tinha uma lanchonete chamada Capital do Mundo.

O advogado Marco Roberto Gomes de Proença, procurador da câmara, confirmou para o Npdiario todas essas informações nesta segunda-feira, dia 25,