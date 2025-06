Atleta de Tomazina classificado no Pan-americano dos EUA

Jovem de 16 anos já é campeão sul-americano

O atleta Davi Santhiago Ribeiro dos Santos (fotos) , da ATOCA (Associação Tomazinense de Canoagem) conseguiu o índice na Seletiva Nacional de slalom e caiaque cross, realizada na pista Olímpica do Rio de Janeiro. E participará do campeonato Pan-Americano das modalidades que será promovido na cidade de Montgomery, capital do estado norte-americano do Alabama.

O rapaz embarca junto com a delegação brasileira no próximo dia 15 de março. O campeonato Pan-Americano de canoagem slalom e caiaque Cross 2025 acontecerá entre os dias 21 a 23 de março

Davi ainda estará numa competição de ranking mundial em Oklahoma, estado também nos Estados Unidos.

No momento, os convocados para seleção brasileira de canoagem estão na capital carioca.

O jovem já tem uma medalha de prata no Pan-americano do ano passado e também foi campeão sul-americano em novembro de 2024 em Aluminé, na Patagônia Argentina.

Conhecido como Pantera, João Emerson é o treinador responsável pela canoagem em Tomazina. Ele e seu pupilo estão otimistas de voltarem com mais medalhas internacionais.