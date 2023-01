Autorizada licitação do AME de Cornélio (confira os vídeos)

Atenderá diversos municípios da região

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) ressaltou nesta segunda-feira, 23, a importância do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) que será construído em Cornélio Procópio e vai atender vários municípios da região.

Foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) um pacote de R$ 35,7 milhões em recursos para os 21 municípios de abrangência da 18ª Regional de Saúde, de Cornélio Procópio. Os repasses somam investimentos referentes a autorização de licitação do novo AME, no valor de R$ 25,6 milhões. Entre os destaques, está incluso no pacote um incentivo adicional de R$ 3,1 milhões para 31 prestadores de serviço, conforme a Resolução Sesa n° 875/2022. “Trata-se de um grande reforço para melhorar e ampliar os serviços médicos ofertados pelos SUS nas cidades do norte pioneiro”, disse o deputado.

“Nos últimos quatro anos, o Governo do Estado dedicou mais de R$ 2 bilhões para a Atenção Primária, o maior investimento da história do Estado dedicado a essa área. Já para as especialidades, o ambulatório representa não somente a ampliação do acesso, mas o futuro destes serviços. Seguimos fortalecendo os municípios, sob a orientação do governador Ratinho Junior”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

“A regionalização tem se provado uma estratégia acertada e benéfica para quem mais precisa”, completou.

A autorização para a licitação da obra foi assinada pelo secretário estadual da Saúde, Beto Preto, em evento no município. O documento também foi assinado pelo prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche (PSD), que preside a Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop), e pelo prefeito de Santa Cecília do Pavão e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde Norte do Paraná (Cisnopi), Edimar Santos (PSD).

“Estamos trazendo o atendimento especializado para mais perto das pessoas. O Ambulatório de Especialidades se soma ao Hospital Regional, garantindo mais qualidade, agilidade e eficiência nos serviços públicos de saúde”, afirmou Romanelli. “Os ambulatórios médicos vão prestar atendimento multiprofissional de consultas e exames especializados de média complexidade”, explicou o deputado.

O deputado também destacou o esforço conjunto de lideranças regionais para viabilizar a construção do AME. “Este é mais um resultado do trabalho que estamos fazendo para modernizar as estruturas do Estado em todo o Norte Pioneiro, em parceria com o governador Ratinho Junior e prefeitos da região”, disse. “É parte de um programa amplo de investimentos em regionalização da saúde”, acrescentou.

Reforço – Romanelli lembrou que além da unidade de Cornélio Procópio, o governo estadual também já anunciou a construção do Ambulatório de Especialidades de Jacarezinho. Os AMEs do Norte Pioneiro são do Tipo I. O projeto padrão tem 37 consultórios e dez salas de exames em um espaço de cerca de quatro mil metros quadrados. A meta, depois da conclusão das unidades, é realizar 20 mil consultas por mês.

Na solenidade em Cornélio Procópio, o secretário Beto Preto também liberou R$ 7,5 milhões para reforçar ações da 18ª. Regional de Saúde. O Centro de Excelência em Atenção Geriátrica e Gerontologia (CEGEN) vai receber um ultrassom, raio-x e arco cirúrgico, no valor de R$ 1,3 milhão. Outros R$ 906 mil foram liberados para reforma da UTI Neo Natal da Santa Casa de Cornélio Procópio.

18ª Regional – Fazem parte da 18ª Regional os seguintes municípios: Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja e Uraí.