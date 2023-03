Avança licitação da via de acesso ao Ambulatório Médico

Mais R$ 1,237 milhão em terraplanagem, pavimentação e drenagem

A Prefeitura de Jacarezinho tornou público nesta terça-feira (dia 14) os avisos de licitação Tomada de Preços nº 06/2023 e nº 07/2023, referentes à contratação de empresas especializadas para prestação de serviços de terraplanagem.

No caso, é do terreno onde será erguido o edifício e serviços de pavimentação, drenagem, meio-fio e grama da via de acesso ao AME (Ambulatório Médico de Especialidades), no prolongamento da Rua Adolfo Ress, próximo ao Morro do Cruzeiro e PR-431.

De acordo com os editais, os valores máximos da licitação da terraplanagem será de R$ 396.929,84 (trezentos e noventa e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos). Na pavimentação, o valor máximo será de R$ 839.978,75 (oitocentos e trinta e nove mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Ambos os serviços serão contratados em regime de empreitada, na modalidade de Tomada de Preços, tipo Menor Preço Global, e totalizam R$ 1,237 milhão.

Trata-se de parte da contrapartida municipal para o investimento que está sendo realizado pelo Governo do Estado, no valor de R$ 23 milhões, aproximadamente. A licitação da construção do prédio está em andamento e o resultado deverá ser divulgado nas próximas semanas.

O AME, que já foi chamado de Centro Regional de Especialidades Médicas, teve várias tentativas de licitação frustradas, todas realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Desta vez, as licitações estão sendo conduzidas diretamente pela Prefeitura Municipal de Jacarezinho, com recursos destinados pela SESA, com contrapartida municipal.

“Estamos confiantes de que as licitações serão bem sucedidas e que as obras finalmente sairão do papel. Com o AME, os serviços atualmente prestados pelo Cisnorpi serão ampliados, e tanto os funcionários como o público local ou regional que vem a Jacarezinho em busca de exames e procedimentos médicos terão melhores condições de atendimento”, avalia o prefeito Marcelo Palhares (PSD). “Quero agradecer ao governador Ratinho Junior pela confiança em nos transferir a responsabilidade pelas obras, e tudo faremos para que elas sejam realizadas com qualidade, preço justo e rapidez”, finaliza.

Serviço

Os interessados em participar das licitações deverão realizar o credenciamento até às 8h30 do dia 3 de abril de 2023. A abertura dos envelopes está prevista para as 9h00 do mesmo dia e local, na Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, situada na Rua Cel. Batista, 335.

Para obter mais informações sobre os editais, os interessados podem entrar em contato com o Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, por meio do telefone (43) 3911-3018, ou solicitar o documento através do e-mail licitacao@jacarezinho.pr.gov.br ou pelo site https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/